Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üç aylar vesilesiyle Gebze’de gerçekleştirdiği özel program gönüllere taht kurduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç aylar vesilesiyle Gebze’de anlamlı bir programa imza attı. Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu tarafından seslendirilen ilahiler gönüllere taht kurdu.

ÜÇ AYLARIN RUHUNA YOLCULUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üç aylar vesilesiyle anlamlı bir programa imza attı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu Şefi ve aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile Prof. Dr. Fatih Koca’nın eşsiz sohbeti geceyi taçlanırdı. Etkinlikte söylenen ilahiler ise gönüllere taht kurdu. “Üç Aylar'ın Ruhuna Yolculuk: İlahiler ve Sohbetler” adındaki etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, vatandaşların mübarek üç aylarını kutlayarak Ramazan-ı Şerife kavuşma dileklerini iletti.

“ALLAH’IN YARATTIĞI HER VAKİT MÜBAREKTİR”

Konuşmasında Hocası Prof. Dr. Mahmut Esen’in, “Her halükarda ve her vakitte Cenabı Allah’a hamdü senalar olsun” sözünü hatırlatan Prof. Dr. Turabi, “Allah’ın yarattığı her vakit mübarektir. Maksatsız hiçbir şey yaratmamıştır. Allah, yarattığı günü, haftayı, ayı, seneyi bir maksat üzere yaratmıştır” dedi. Yüce Allah’ın bazı vakitleri Kur’an-ı Kerim’de bildirdiğini kaydeden Prof. Dr. Turabi, “Recep, Şaban ve Ramazan ayları bize mübarek aylar olarak bildirilmiştir. Kısa bir süre önce ise mübarek Regaip gecesini idrak ettik. Önümüzdeki günlerde Miraç ve bizi Ramazan’a ulaştıracak Berat Gecesi’ne kavuşacağız. Ve bildiğiniz gibi yine bizler için önemli vakitlerden bayramlarımız var. Zamanın mübarekliğini böyle görebiliriz” şeklinde konuştu.

BERAT GECESİ VE ELHAMDÜLİLLAH İLAHİLERİ

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi gerçekleştirilen sohbetin ardından gecenin ilk ilahisini seslendirdi. Kendi bestesi olan “Berat Gecesi” adlı eseri seslendiren Prof. Dr. Turabi hemen ardından Ramazan’a kavuşma sevincini en güzel şekilde yansıtan “Elhamdülillah” ilahisini icra etti. Programın konuğu olan Prof. Dr. Fatih Koca ise mübarek üç ayların önemini dile getirdiği konuşmasında gençlik dönemlerinde Elazığ ve Diyarbakır camilerinde duyduğu salavatı şeriflerin duygusunu konuklarla paylaştı. Anlamlı programda birbirinden güzel ilahilere ses veren Prof. Dr. Koca vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

PROF. DR. KOCA’DAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Koca, kendisini böylesine anlamlı ve manevi atmosferi yüksek bir gecede konuk ettiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Programa eşlik eden Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu’na da teşekkür eden Prof. Dr. Koca, topluluğun şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’nin başarılarının devamını diledi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Sorumlusu Ufur Eser de programa katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Prof. Dr. Fatih Koca’ya teşekkür çiçeği takdim etti.