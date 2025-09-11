Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirde konforlu ve rahat toplu ulaşım adına ihlallere karşı sıkı denetim yapıyor. Bu kapsamda, encümen kararıyla toplu taşımada yaşanan 78 ihlale toplam 230 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Eylül ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 92 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Toplu taşımadaki ihlaller de masaya yatırıldı; 78 şikâyet dilekçesi ve zabıta tutanağı detaylı şekilde incelendi ve idari para cezaları onaylandı.

6 ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE BAĞLAMA KARARI

Toplu taşımaya büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihlallere geçit vermiyor. Yolcu şikâyetlerini değerlendiren Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, yolcularla münakaşa eden ve duraklarda durmayan 6 otobüs şoförüne “bağlama” cezası verdi.

Encümenin onayıyla, söz konusu şoförlerin araçları 3 gün süreyle trafikten men edildi.

Güzergâh ihlali, bölge dışı yolcu taşıma, yolcuya kötü muamele, çalışma ruhsatı olmaması, denetim görevlilerinin talimatlarına uymama, tehlikeli araç kullanma, durakta bekleyen yolcuyu almama ve sefer sırasında sigara içme gibi 78 farklı ihlal tespit edildi. Her ihlal için sorumlu şoföre 2.953 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yolcularla sürekli tartışan bir şoförün çalışma kartı 1 yıl süreyle askıya alındı.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPAN MARKETE CEZA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele çalışmalarını da hassasiyetle sürdürürken bu kapsamda da, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın encümene sunduğu gündem maddesinde İzmit Tüysüzler Mahallesi’nde bulunan bir zincir markete yönelik gürültü kirliliği ihlali yer aldı. Söz konusu market hakkında 111 bin 361 TL idari para cezası kararı onaylandı.