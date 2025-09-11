Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava durumu hareketleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, özellikle Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlü; Hakkari çevresinde ise güney yönlü kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebileceğinden, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Belirtilen bölgelerde beklenen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.