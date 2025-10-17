Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Fatma Ana Anaokulu'nda çocukların dört mevsim etkinlik yapabileceği kapalı alan çalışması tamamlandı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan Fatma Ana Anaokulu'nda çocukların daha konforlu ortamlarda etkinlik yapabilmesi için kapalı alan oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, alanın yapımında 16 adet 40x40, 5 adet 50x50, 5 adet 40x80 profil, 23 adet trapez saç kullanıldı.

EĞİTİMLER HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEYECEK

Toplamda 1500 kilogram demir ile inşa edilen yapı, 60 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yeni kapalı alan sayesinde okulda çeşitli eğitim, oyun ve sosyal etkinlikler yılın her döneminde, hava koşullarından etkilenmeden gerçekleştirilebilecek.