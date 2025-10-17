Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Merkezleri, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Anne Şehir üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, kadınlar meme sağlığına dikkat çekmek amacıyla pembe kurdelelerini taktı ve birlikte adım attı. Katılımcılar, sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel günde hem yürüyüş yaptı hem de açık havada sporla buluştu.

KATILIM BÜYÜK GÜÇ VERDİ

Anne Şehir üyeleri, pembe renkli kıyafetleriyle dayanışmayı simgeleyen bir tablo oluşturdu. Etkinlikte yer alan kadınlar, farkındalığın ve birlikte hareket etmenin gücünü bir kez daha gösterdi. Yürüyüş sonrası, uzman eğitmenler eşliğinde açık hava egzersizleri yapıldı. Sporun ardından meme sağlığı konusunda bilgilendirici paylaşımlar ve erken teşhisin önemi üzerine sohbetler gerçekleşti. Katılımcılar, bu etkinlikle hem fiziksel olarak hareket etti hem de ruhsal olarak desteklendi.

PEMBE KURDELE İLE UMUT MESAJI

Dünya genelinde meme sağlığı sembolü olan pembe kurdele, bu etkinlikte gururla taşındı. Her bir kadın, takmış olduğu kurdeleyle sağlığı için adım atmanın ve başkalarına örnek olmanın önemine dikkat çekti. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, kadınların hayatın her alanında daha güçlü, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak var olmasını desteklemeye devam ediyor. Bu özel günde atılan her adım, farkındalık zincirine anlamlı bir halka daha ekledi.