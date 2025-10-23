İzmir'de uzun süredir beklenen yağışlar özellikle Foça, Aliağa, Dikili, Menemen ve Karaburun ilçelerinde etkili oldu. Sadece birkaç saat içinde metrekareye 154.4 kg yağış düşen Foça'da yaşam olumsuz etkilendi. Deniz seviyesinin de yükselmesi nedeniyle yaşanan su baskınlarına İzmir İtfaiyesi, İZSU ve Foça Belediyesi ekipleri müdahale etti.

İZSU Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ihbarlara müdahale etmek için bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte seferber oldu. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz bölgeye giderek Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile birlikte ekiplerin çalışmalarını yönlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 192 araç ve 350 personelle bölgede yaşamı normale döndürmek için kesintisiz çalışıyor. Ekipler su tahliye çalışmalarının yanı sıra bölgedeki vatandaşların da yardımına koşuyor. Başta İZSU ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Muhtarlık İşleri Dairesi, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı destek veriyor.

SEL SULARINA KAPILAN BİR ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Yağışın etkili olduğu bölgede bir aracın sel sularına kapılarak Bucak Deresi'ne düştüğü öğrenildi. Araçta birilerinin olma ihtimaline karşı İzmir İtfaiyesi ekipleri araç içerisinde ve derede arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz da Foça'ya giderek ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Korkmaz, yoğun yağışın etkilerini azaltmak amacıyla çalışmaların Foça başta olmak üzere kent genelinde sürdüğünü belirterek, 'Ekiplerimiz tüm ihbarlara hızlıca müdahale ediyor. Özellikle Foça'da kısa sürede etkili olan yağış sonrası su tahliye çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Amacımız en kısa sürede yaşamın normale dönmesini sağlamak' dedi.

Foça Toprak Su Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nda ölçülen yağış miktarı metrekare başına 154.4 kg'a ulaştı. Foça için ekim ayı uzun yıllar aylık toplam yağış ortalamasının 36 kg olduğu, son 15 yıldaki en yüksek yağış miktarının ise 9 Ekim 2010'da 86 kg olarak ölçüldüğü belirtildi.