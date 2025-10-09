Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İSU, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde artan su ihtiyacını karşılamak için kapsamlı içme suyu ve kanalizasyon hatları inşa ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de proje kapsamında Kartepe ve Başiskele'nin gelişen bölgelerinde toplam 21 bin 820 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı devreye alınması hedeflendi. Çalışmalar tamamlandığında bölgede 13 bin 930 metre duktil font, 7 bin 890 metre çelik boru hattı, 1 terfi merkezi, 3 kaptaj yapısı ve 100 metreküplük içme suyu deposu hizmete girmiş olacak.

Yeni hatlar sayesinde içme suyu altyapısı güçlendirilirken, su kayıplarının önüne geçilmesi ve her damlanın daha verimli kullanılması planlandı.

Proje kapsamında Başiskele ve Kartepe ilçelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Başiskele Yeniköy Mahallesi'nde 300 metre uzunluğunda duktil font, 36 metre uzunluğunda çelik boru hattı tamamlanırken, Kullar Mahallesi'nde 280 metre uzunluğunda 400 mm çelik boru döşendi. Kartepe Derbent - Kanlısu Mevkii'nde bin metre duktil font, 60 metre çelik boru hattı ile bir terfi merkezi tamamlandı.

Maşukiye İletim Hattı'nda 3 bin 950 metre uzunluğunda duktil font boru hattı ve bir terfi merkezi inşa edilirken Alikahya Mahallesi'nde ise 150 metre 400 mm ve 210 metre 600 mm betonarme kanalizasyon hattı döşendi.

YUVACIK'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Toplam 21 bin 820 metrelik içme suyu hattının bugüne kadar 5 bin 986 metresi tamamlandı. Geriye kalan 16 kilometrelik bölümde çalışmalar, Başiskele Yuvacık Mahallesi'nde üç ayrı ekip tarafından sürdürülüyor. Proje kapsamında ayrıca 3 yeni kaptaj yapısı ile 100 metreküp kapasiteli içme suyu deposu da inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bu yatırımlarla sadece bugünkü su ihtiyacını değil, gelecekteki su güvenliğini de garanti altına almayı hedefliyor. Kayıp-kaçak oranlarını düşürmeye ve kaynakların verimli kullanımına katkı sağlayan altyapı projeleri, sürdürülebilir su yönetimi açısından stratejik önem taşıyor.