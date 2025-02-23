Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı nedeniyle önemli bir hazırlık yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için özel önlemler aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Daire Başkanlığına bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekiplerinden oluşan Karla Mücadele Timi, kar yağışı ve sonrasında tüm şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaya kaldırımları, üstgeçitler, ibadethane önleri, sağlık kuruluşları çevreleri ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karla Mücadele Timi, bugün gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın yapılacağı okulların önlerinde, üst geçitler ve merdivenlerde kar temizleme, buz çözücü solüsyon ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Sabaha kadar çalışan ekipler, yolları açık tutarak adayların sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağladı.

RİNG VE EK SEFERLER KONULDU

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı İzmit’te 21 okulda, Gebze’de 16 okulda, Gölcük’te 9 okulda yapılıyor.

Büyükşehir; kar temizleme, buz çözücü solüsyon dökme ve tuzlamanın haricinde, adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için toplu taşıma araçlarında ring ve ek seferler düzenledi. Adaylar, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak ulaşım desteği alabildi. Bu çalışmalarla, sınav öncesi ulaşımın aksamaması ve adayların rahat bir şekilde sınavlara katılmaları sağlandı.