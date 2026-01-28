Bursa Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Zabıta ekipleri tarafından çarşı merkezi, AVM önleri ve pazar yerlerinde gerçekleştirilen kontrollerde; ilçe ve il dışından geldikleri tespit edilen, kendilerini yardım ve ihtiyaç sahibi olarak tanıtarak esnafı ve vatandaşları hedef alan kişilere yönelik geniş çaplı uygulama yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 'hastaneye yakınımız var', 'ameliyat olacağız' gibi ifadelerle duygu sömürüsü yapan şahıslara kesinlikle müsaade edilmedi.

Denetimler sırasında dilencilik yoluyla elde edildiği belirlenen paralara, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konularak encümene sunulmak üzere işlem yapıldı.

Ayrıca dilencilik yapan şahıslara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı.



Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın iyi niyetini istismar eden, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara kesinlikle izin vermiyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Hemşehrilerimizden bu tür durumlarla karşılaştıklarında Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederim' şeklinde konuştu.