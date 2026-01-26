Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle büyük ilgi görüyor. Kulüp bünyesinde düzenlenen koro çalışmaları, üyelerin Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini hep bir ağızdan seslendirdiği keyifli buluşmalara sahne oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hizmete aldığı Saygınlar Kulübü, birbirinden renkli etkinlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kocaeli'nin 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarının uğrak mekânı haline gelen kulüpte 'Sağlıklı Yaşam Topluluğu', 'Kültür Sanat Topluluğu', 'Yeşil Sevenler Topluluğu', 'Akademi Topluluğu', 'Torun Topluluğu' ve '5 Çayı Topluluğu' gibi birçok farklı başlık altında etkinlikler düzenleniyor.

NOTALARLA BULUŞAN GÖNÜLLER

Saygınlar Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinlikler arasında en yoğun ilgiyi ise koro çalışmaları görüyor. Üyelerin adeta koşarak katıldığı koro etkinliğinde Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri hep bir ağızdan seslendiriliyor. Müzik eşliğinde keyifli anlar yaşayan üyeler, hem sanatla buluşuyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşların ikinci evi olarak gördüğü Saygınlar Kulübü, sunduğu etkinliklerle üyelerin sosyal hayata aktif katılımını sağlarken, yeni dostlukların kurulmasına da vesile oluyor. Kış aylarının elverişsiz hava koşullarına rağmen her gün dolup taşan kulüpte üyeler yeni etkinlikleri heyecanla bekliyor.