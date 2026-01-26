Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta mahallelerde mezarlıkların eksiklerinin giderilmesi için çalışma başlattı. Mezarlıklara parke zemin, tel çit ve yürüyüş yolları yapılıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mezarlıkların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik proje kapsamında Manavgat'taki mezarlıkların eksikleri gideriyor.

Ekipler, mezarlıklara kapalı namaz kılma, parke zemin kaplaması ve yürüyüş yolları yaparak, etrafını da tel çitlerle çeviriyor.

Bu kapsamda Saraçlı, Kavaklı ve Taşağıl Mahallerinde çalışmalar devam ediyor.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Vatandaşların özellikle mezarlık ziyaretlerinde daha güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için mezarlık içi ve çevresine kilitli parke taşıyla modern yaya yolları yapıldı. Bu çalışmalarla hem mezarlık çevresinde düzenli bir görünüm sağlandı hem de halkın ulaşımı kolaylaştırıldı. Vatandaşların memnuniyetini dile getirildiği çalışmalarda Saraçlı Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi, mahallemizde bulunun merkez mezarlığın yürüyüş yolunu kilit taş ile döşüyor. Mezarlığımız için yapılan bu çalışmadan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz' dedi.