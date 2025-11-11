Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarıyla hem kentte hem de Turka Kocaelispor Stadyumu çevresinde adeta çağ atlatan bir dönüşüme imza attı. Artık büyük maçlarda yaşanan trafik karmaşası tarih oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete giren 'Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi' toplu taşımada önemli bir kolaylık sağladı.

Yaklaşık 3,8 kilometre uzunluğundaki ve 6 duraktan oluşan hat, mevcut Akçaray'ı Alikahya'ya bağlayarak, Kocaeli Stadyumu'na doğrudan erişim imkânı sundu. Tramvay hattı özellikle maç günlerinde araç trafiğini azaltarak, binlerce taraftarı konforlu bir şekilde stada taşıyor. Son olarak Türkiye-Gürcistan ve Kocaelispor-Galatasaray maçında stadı dolduran binlerce taraftar, sorun yaşamadan karşılaşmayı izledi. Karşılaşma sonrası ise güvenle stattan ayrıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu çevresindeki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla otopark kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yeni düzenlemelerle birlikte toplam 5 bin araçlık ücretsiz park alanı taraftarların hizmetine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanların daha etkin kullanılabilmesi için ücretsiz ring servisleri ve toplu taşıma bağlantılarını da devreye aldı. Taraftarların araçlarını park ettikten sonra stadyuma kısa sürede ulaşmaları sağlanırken, böylece maç günlerinde yaşanan yoğunluk ve yaya trafiği önemli ölçüde azalıyor.

YENİ ALTERNATİF YOLLAR TRAFİĞE NEFES ALDIRDI

Alikahya bölgesinde sadece tramvay değil, yeni bağlantı yolları ve kavşak düzenlemeleri de trafiği önemli ölçüde rahatlattı. D-100 Karayolu'ndan stadyuma ulaşımı sağlayan ana güzergâh, 30 metre genişliğinde 2x2 şeritli olarak yeniden düzenlendi. Toplam 13 kilometrelik bağlantı yolları, drenaj, kaldırım, köprü ve üst geçitlerle birlikte modern bir ulaşım altyapısı oluşturuldu. Böylece Anadolu Otoyolu ve çevre mahallelerden stadyuma ulaşım çok daha kısa ve güvenli hale geldi. Artık taraftarlar hem özel araçla hem toplu taşıma ile stada çok daha kısa sürede ulaşabiliyor.

KOCAELİSPOR TEMALI YOLLAR

Yeni yapılan yol güzergâhlarında sadece ulaşım değil, şehrin estetiği de düşünüldü. Köseköy-Alikahya bağlantı hattında yer alan kavşaklara ve duvarlara Kocaelispor temalı görseller, yeşil-siyah renkli objeler ve özel aydınlatmalar yerleştirildi. Bu dokunuşlar, şehrin takımına olan bağlılığını ve kimliğini yansıtarak bölgeye görsel bir kimlik kazandırdı.

Geçmişte Kocaelispor'un büyük maçlarında sıkça yaşanan trafik yoğunluğu artık mazide kaldı. Yeni tramvay hattı, genişletilen yollar ve Büyükşehir Belediyesi'nin ek otobüs seferleri sayesinde taraftarlar stadyuma çok daha rahat ulaşıyor. Maç günlerinde şehir merkezinden ve ilçelerden ring seferleri düzenlenirken, toplu taşıma araçlarının sayısı da artırılıyor. Böylece taraftarlar hem zamandan kazanıyor hem de daha güvenli bir şekilde stadyuma ulaşabiliyor.

BÖLGE TRAFİĞİ GENEL OLARAK RAHATLADI

Sadece maç günleri değil, günlük yaşamda da bölgede trafiğin akışı büyük ölçüde iyileşti. Yeni yollar ve kavşak düzenlemeleri sayesinde çevre mahallelerdeki araç yoğunluğu azaldı, bölge sakinleri için ulaşım süresi kısaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ederek hem şehir trafiğini düzenliyor hem de toplu taşıma altyapısını güçlendiriyor. Tramvay hattı, alternatif yol projeleri ve modern trafik düzenlemeleriyle Kocaeli, Türkiye'nin örnek ulaşım şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.