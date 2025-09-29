Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Kocaeli’nin ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitimler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda açılan “Kaynakçılık Kursları”, hem sanayi kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacına cevap veriyor hem de kursiyerlere istihdam yolunda güçlü bir fırsat sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin yoğun sanayi yapısı, özellikle metal işleme ve imalat sektöründe kaynakçılık alanında kalifiye eleman talebini her geçen gün artırıyor.

KO-MEK’in alanında uzman eğitmenler eşliğinde verdiği kaynakçılık kurslarında kursiyerler; gaz altı (MIG-MAG), elektrik ark, TIG kaynak teknikleri gibi farklı yöntemlerde eğitim alarak sektörde aranan birer eleman haline geliyor.

TEORİDEN PRATİĞE GÜÇLÜ BİR YOLCULUK

Kurslarda teorik bilginin yanı sıra uygulamalı atölye eğitimleri ön planda tutuluyor. Kursiyerler, gerçek üretim süreçlerine uygun ortamda kaynak makinesi kullanmayı, metal kesim ve birleştirme yöntemlerini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını öğreniyor. Böylece kurs sonunda iş dünyasına hazır, nitelikli birer kaynakçı olarak mezun oluyorlar.

Kaynakçılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Kocaeli ve çevre illerdeki fabrikalarda, tersanelerde, metal atölyelerinde kolaylıkla iş bulabiliyor. KO-MEK, İŞKUR ve çeşitli sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kursiyerlerin istihdama geçişini hızlandırıyor. Kendi atölyesini kurmak isteyen kursiyerler ise KO-MEK’in girişimcilik desteklerinden yararlanabiliyor.

KADIN KURSİYERLERE DE FIRSAT

Kaynakçılık, genellikle erkek egemen bir alan olarak bilinse de KO-MEK, bu algıyı kırmak için kadın kursiyerlere de kapılarını açıyor. Kadın kursiyerlerin kaynakçılıkta elde ettiği başarılar, mesleki çeşitlilik açısından önemli bir örnek oluşturuyor.

KO-MEK kaynakçılık kursları, sadece bireylere değil Kocaeli ekonomisine de katkı sağlıyor. Sanayi kuruluşlarının aradığı nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, hem üretim kalitesini artırıyor hem de işsizlikle mücadeleye doğrudan destek sunuyor.