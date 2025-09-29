Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan MEBİ Millî Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu, ikinci ders saatinde Bursa'daki tüm ortaokullarda eş zamanlı tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere dijital eğitim hizmetlerini daha hızlı ve etkin şekilde ulaştırmayı amaçlayan MEBİ Platformu, tanıtım dersi kapsamında okul idareleri ve öğretmenler tarafından öğrencilere tanıtıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaokulların ikinci ders saatinde eş zamanlı tanıtımı yapılan platformun temel işlevleri, sunduğu dijital içerikler ve eğitim hayatına sağlayacağı katkılar hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Etkinlikte, MEBİ’nin öğrencilerin ders başarılarını destekleyecek interaktif içeriklerden, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme süreçlerini kolaylaştıracak dijital araçlara kadar geniş bir yelpazede sunduğu imkânlar örneklerle aktarıldı.

Öğrenciler, platformun arayüzünü ve kullanım yöntemlerini doğrudan uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.