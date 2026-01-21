Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı belediyecilik vizyonu doğrultusunda robotik teknolojileri sahaya entegre ederek kış şartlarında da yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde kar küreme robotlarıyla yaya kaldırımlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Akıllı belediyecilik vizyonu doğrultusunda robotik teknolojileri sahaya entegre eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında da teknolojik çözümler üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde kar küreme robotlarıyla yaya kaldırımlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BÜYÜKŞEHİR, TEKNOLOJİYİ SAHAYA TAŞIDI

Yaya kaldırımlarında biriken karlar, kar küreme işlevi kazandırılan uzaktan kumandalı robotlar sayesinde kısa sürede temizlendi. Özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda kullanılan robotik sistemler, hem iş gücünü destekledi hem de temizlik çalışmalarının daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlanmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi sahaya taşıyarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran yenilikçi uygulamalarını sürdürüyor.

UZAKTAN KUMANDA İLE YÖNLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timinin aktif olarak kullandığı robotik araçlar, adeta bir 'dış mekân robot süpürgesi' gibi görev yapıyor. Evlerde kullanılan akıllı temizlik robotlarına benzeyen bu sistemler, yetkili personel tarafından uzaktan kumanda ile yönlendiriliyor. Kompakt yapısı sayesinde dar ve ulaşılması zor alanlarda rahatlıkla çalışabilen robotlar, büyük iş makinelerinin giremediği noktalarda önemli avantaj sağlıyor.

ROBOTİK SİSTEM KAR BİRİKİNTİLERİNİ TEMİZLİYOR

Normal zamanlarda yol kenarlarında bulunan V kanallarının temizliği ve çalı kesme çalışmalarında kullanılan robot, kış şartlarına uygun şekilde kar küreme aparatlarıyla da görev yapabiliyor. Dikenli çalıları, taşları ve kar birikintilerini temizleyen bu robotik sistemler, yolların ve kaldırımların açık kalmasına katkı sağlarken, yayalar için daha güvenli bir ulaşım imkânı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, robotik ve akıllı teknolojilerle desteklenen bu tür uygulamalarla hizmet kalitesini artırarak, şehir genelinde daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışını ortaya koyuyor.