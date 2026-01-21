Jandarma, 9 ilde iki hafta boyunca yürüttüğü operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 7 ev, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan ve 50 milyon lira nakit paraya el konuldu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jandarma tarafından son iki haftada 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL'lik hareket tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında ''Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 65'i tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Giresun'da; sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Tokat'ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Adana ve Diyarbakır'da; silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ankara'da; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2013840086559871164