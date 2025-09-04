Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kandıralı çiftçilerin kullanması için belediyeye tohum eleme selektörü hediye etti. Belediye Başkanı Erol Ölmez, çiftçiler adına Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Yerli üreticinin her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik desteklemelerine devam ediyor. Son olarak, geçtiğimiz hafta Kandıra’da Toramanlar Göleti Sulama Kanalı’nı devreye alarak üreticinin sulama sorununu çözen ve üretimin devamlılığını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bölgedeki çiftçilerin kullanması için Kandıra Belediyesi’ne tohum eleme selektörü hediye etti.

Belirlenen program dahilinde Şerefsungur Kültür Merkezi, Özbey Yapraklı Meydanı, Kandıra Merkez Pazar Yeri ve Araman Kültür Merkezi önüne götürülecek olan tohum eleme selektörü, ücretsiz hizmet verecek.

EROL ÖLMEZ’DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, verilen destek nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Yeni sezonun bereket getirmesini dileyen Erol Ölmez, “İlçemizde 2025-2026 ürünü ekimi öncesi yerli tohumunu kullanmak isteyen çiftçilerimizin hububatlarını tohumluk haline getirmek için küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiftçimize hediyesi olan tohum eleme selektörü ile Kandıra Belediyemizce ücretsiz bir şekilde çiftçimizin ayağına giderek katkıda bulunacağız. Her sorunumuzda bizimle beraber olan, çözüm odaklı desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederiz. Birlikte çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.