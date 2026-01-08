Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, mübarek üç aylara anlam katan bir konser gerçekleştirdi. Şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin yönetimindeki topluluk seslendirdiği eserlerle gönüllere huzur verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, üç aylara değer katan konserini başarıyla gerçekleştirdi.

SDKM Büyük Sahne'de gerçekleştirilen 'Hicaz Dua ve Solo İlahiler' konserini vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, İSU Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar Çakmak ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu birlikte izledi.

Dini Musiki Topluluğu konserde en sevilen hicaz makamındaki ilahileri seslendirdi. Konserin konuk solistliğini ise Dr. Öğretim üyesi İhsan Şen yaptı. Solo performansların yer aldığı konser, Dini Musikinin er seçkin eserlerini vatandaşlarla buluşturdu. Üç ayların idrak edildiği günlere değer katan konser, mübarek Ramazan ayı heyecanının da başlamasına vesile oldu.

Topluluğun şefi ve aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2024 yılından beri kendisine ve Dini Musiki Topluluğu'na her türlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür etti.

Prof. Dr. Turabi konserlerinde Kocaelililerin kendilerini yalnız bırakmadığına da dikkat çekerek, 'Bugün yine aramızda çok kıymetli dostlarımız bulunuyor. Ben bu vesile ile hem kendilerine teşekkür ediyorum. Hem de mübarek üç ayların tüm İslam âlemine ve memleketimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Rabbim Ramazan'a kavuşmayı nasip etsin' şeklinde konuştu. Konseri vatandaşlarla izleyen İSU Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar Çakmak ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu sahneye gelerek, Prof. Dr. Turabi ve konuk solist İhsan Şen'e teşekkür çiçeği takdim etti.