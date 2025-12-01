KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi' üreticiye can suyu oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kapısı ve istihdam kaynağı oluşturan bu destek, bölgede organik yumurta üretiminin yaygınlaşmasına da büyük katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla sürdürdüğü destek programlarıyla üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi', kırsal bölgelerde hem geçim kaynağını güçlendiren hem de istihdama katkı sağlayan önemli bir kırsal kalkınma hamlesi olarak öne çıkıyor. Bu yıl da projeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeli 16 bin Atak-S cinsi yerli tavuk, başlangıç yemi ve kümes ekipmanları teslim etti. Yerli üretimi destekleyen bu dağıtımla birlikte son 6 yılda üreticilere verilen toplam tavuk sayısı 75 bini aştı.

VERİM ARTTI, ORGANİK ÜRÜN BÖLGEYE YAYILDI

Kırsal mahallelerde alternatif bir geçim kapısı oluşturan hibeli tavuk desteği, aynı zamanda organik yumurta üretiminin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Destekten yararlanan yetiştiriciler, hibe sayesinde maliyetlerinin azaldığını ve sürülerini büyüterek daha yüksek verim elde ettiklerini dile getiriyor. Doğal ortamda yetiştirilen yerli Atak-S cinsi tavuklardan elde edilen yumurtaların bölge pazarlarında ilgi gördüğünü belirten üreticiler, projenin hem gelirlerini artırdığını hem de kırsalda yaşamı güçlendirdiğini ifade ediyor.

GELİR KAPISI İÇİN ÖNEMLİ BİR MODEL OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık destekleri bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sağlarken, yumurta tavukçuluğu projesi özellikle kırsal mahallelerde sürdürülebilir gelir oluşturan önemli bir model haline geliyor. Sağlanan hibe desteğiyle birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için yeni bir istihdam alanı da doğmuş durumda. Böylece Büyükşehir; üreticiyi güçlendiren, yerli üretimi teşvik eden ve kırsal kalkınma vizyonunu destekleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

'GÜZEL BİR PROJE OLDU'

Yuvacık Kazlıbahçe Tesisleri'nde tavuk üretimi yapan Ziya Şenoğlu, desteklerin üretime büyük katkı sağladığını belirterek, 'Burada tavuk üretimi yapıyoruz. Tavuklardan yumurta elde ediyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle güzel bir proje oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

'YUMURTALARIMIZ ÇOK LEZZETLİ'

Tavuk desteğiyle birlikte yem desteği de aldığını söyleyen Şenoğlu, 'Büyükşehir yetkilileri ile irtibat halindeyiz. Güzel bir üretim oluyor. Bunun sayesinde istihdam da sağlıyoruz. Çevre illerden ve diğer yerlerden gelen misafirlerimize organik yumurta sunuyoruz. Çocuklarıyla bu deneyimi yakalıyorlar. Aynı zamanda da satın alıyorlar. Hatta öyle bir hale geldik ki yumurta yetiştiremiyoruz. Çok da lezzetli bir yumurta oluyor. Tavukları çayırda çimende organik ve doğal haliyle beslemeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'İLERİDE YUMURTA SAYISI ARTACAK'

Kartepe Eşme'de 250 tavukla üretim yapan Enver Yazıcı ise yüzde 50 hibeli destekten faydalandığını belirterek, 'Şu anda 250 tavuğum var. Bunları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yüzde 50 hibeyle aldık. Bu imkânı bize sunan Büyükşehir Belediyesi'nden ve bütün yöneticilerinden Allah razı olsun. Tavuklarımız çok güzel. Yeni başladılar verime. Günde 80-90 tane yumurta alıyorum. İnşallah ileride bu sayı artacak' şeklinde konuştu.

'EV BÜTÇEMİZİ KARŞILIYORUZ'

Gölcük Yeni Ferhadiye Mahallesi'nden Erhan Kayabay da Büyükşehir'in 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi' kapsamında bu sene tavukçuluğa başladığını belirterek, 'Projeye başvurduk, sağ olsunlar bizimle yakından ilgilendiler. Nasıl yapılması gerektiği konusunda yardımcı oldular, fikir verdiler. Hazır projelerden birkaç tane gösterdiler. 200 tane tavuğumuz var. Şu an günlük yumurta verimimiz 160-170 civarını buluyor. Gayet başarılı. Bize de bir ek gelir oluyor. Evimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Komşularımıza ve mahalleliye satıyoruz. Bu da bizim için bir ev bütçesine artı değer oluyor. Onun haricinde bağımız ve bahçemiz değerleniyor. Bize destek olan ve bu projeyi başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimizi sunuyoruz' diye konuştu.