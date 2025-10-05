Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı sadece kitaplarla değil, kültür ve sanatın her alanını kapsayan etkinlikleriyle de ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuar, bu kez açık hava sinemasıyla nostalji dolu bir akşama sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi açık alanda düzenlenen açık hava film gösteriminde, Rıfat Ilgaz'ın eserinden sinemaya uyarlanan 'Hababam Sınıfı' filmi sinemaseverlerle buluştu. Yüzlerce kişinin katıldığı gösterimde vatandaşlar, yıldızların altında nostalji dolu anlar yaşadı. Kahkahalarla izlenen film, geçmişe özlemi olan büyükler için duygusal bir yolculuğa, gençler içinse eğlenceli bir keşfe dönüştü.

Açık hava sinemasına özellikle aileler, çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nin açık alanında kurulan dev ekranda izlenen film, seyircilere serin sonbahar akşamında keyifli bir atmosfer sundu. Nostaljik görüntülerle buluşan izleyiciler, hem güldü hem de geçmişe tatlı bir yolculuk yaptı. Bazı çocuklar ise minderlerin üzerine oturup arkadaşlarıyla birlikte kahkahalara eşlik etti.

KÜLTÜR SADECE KİTAPLA SINIRLI DEĞİL

Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki teması olan 'Anadolu Mayası', fuar programının her yönüne yansıyor. Açık hava film gösterimleri, bu temaya uygun olarak geçmişle bugünü buluşturan özel etkinlikler arasında yer alıyor. Kocaeli Kitap Fuarı artık bir kitap etkinliğinden çok daha fazlası. Burada kültür, sanat ve ortak hafızamız bir araya geliyor. Bu kapsamda Hababam Sınıfı gibi filmler, kuşakları bir araya getiriyor; gülümseten hatıraları yeniden yaşatıyor.

Hababam Sınıfı ile başlayan açık hava sinema gösterimleri, fuar süresince farklı filmlerle devam edecek. Kocaeli Kitap Fuarı'na gelen ziyaretçiler, edebiyatın büyüsünü yaşarken sinema salonunu aratmayan atmosferde klasik filmleri izleme fırsatı da bulacak.