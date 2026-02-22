Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynanan karşılaşmada atılan golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine Galatasaray'dan çok sert tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, kararın 'Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandal' olduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray Spor Kulübü, T. Konyaspor deplasmanında yaşanan tartışmalı ofsayt pozisyonu sonrası resmi kanallarından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılılar, takımın attığı nizami golün 'ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen' iptal edildiğini belirterek karara sert tepki gösterdi.

Açıklamada, müsabakanın hakemi ile VAR hakemi olarak görev yapan Davut Dakul Çelik hedef alınarak verilen kararın yalnızca maçın sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelediği ifade edildi.

Kulüp, söz konusu kararın Türk futbolunun marka değerine zarar verdiğini savunurken, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere sorumluluk makamındaki kurumları göreve çağırdı. Açıklamada, pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesi ve VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle başlatılması talep edildi.

Galatasaray ayrıca, sezon boyunca benzer kararlarla karşı karşıya kaldıklarını ima ederek, 'Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın' ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasını 'Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!' sözleriyle noktaladı.

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyon ve VAR müdahalesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler federasyondan yapılacak olası açıklamaya çevrildi.