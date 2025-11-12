Antalya Muratpaşa Belediyesi, kalp ve damar hastalıklarına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla 25 Kasım'da belediye Kültür Salonu'nda 'Kalp Sağlığı Bilgilendirme Semineri' düzenleyecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da Memorial Hastane grupları iş birliğiyle gerçekleşecek seminerde uzman doktorlar tarafından kalp hastalıklarından korunma yolları, kalp hastalıkları tedavileri ve önleyici tedbirler, sağlıklı beslenme ve egzersiz rutinlerinin kalp sağlığına olumlu etkileri, kalp krizi belirtileri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak.

Belediyenin Kültür Salonu'nda ücretsiz olarak düzenlenecek 'Kalp Sağlığı Bilgilendirme Semineri' 25 Kasım'da 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.