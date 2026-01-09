Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Millet Bahçesi içerisinde hizmete sunduğu Alev Alatlı Kütüphanesi, kısa sürede vatandaşların ve özellikle öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Modern yapısı, sessiz ve konforlu çalışma alanları ile dikkat çeken kütüphane, göl manzarası eşliğinde her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Millet Bahçesi'nin doğayla iç içe atmosferinde konumlanan Alev Alatlı Kütüphanesi, ziyaretçilerine yalnızca kitap okuma değil, aynı zamanda huzurlu bir çalışma ortamı da sunuyor. Vatandaşlar kütüphanede kitap okuyarak vakit geçiriyor, öğrenciler ders çalışıyor, araştırmacılar ise dijital ve basılı kaynaklardan faydalanıyor. Kitapları ödünç almak isteyen vatandaşlar, sistemden kayıt yaptırdıktan sonra 15 gün boyunca kitaplara sahip olabiliyor. Kitabı bu sürede bitiremeyen okurlar tekrar kütüphaneye gelerek bu süreyi uzatabiliyor.

Yaklaşık 2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan kütüphanede; çocuk kütüphaneleri, dijital çalışma alanları, atölye salonu, sessiz ve sesli bölümler bulunuyor. Aynı anda 500 kişinin ders çalışabileceği kapasiteye sahip olan merkez, haftanın 6 günü (pazartesi hariç) 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ZENGİN KAYNAK, DİJİTAL ERİŞİM

Alev Alatlı Kütüphanesi'nde; 5 bin 700 çocuk kitabı, 17 bin 352 yetişkin kitabı ile toplam 23 bin 52 basılı eser, 29 bin e-kitap, 106 adet basılı tez bulunuyor. Ayrıca araştırma ve dijital kaynaklara erişim için 22 bilgisayar kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi kütüphaneleri arasında sağlanan sistem entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, her iki kurumun kütüphanelerinde de ortak araştırma yapabiliyor.

MİNİKLER İÇİN 'ÇOCUK KÜTÜPHANESİ'

Alev Alatlı Kütüphanesi'nin en güzel yanlarından biri, çocuklar için özel olarak tasarlanan 'Çocuk Kütüphanesi'. Ses yalıtımı sağlamak amacıyla camlarla çevrili bu mini kütüphanede çocuklar, boylarına uygun sandalyelerde oturarak kitap okuma keyfini doyasıya yaşayabiliyor. Çok yakında Çocuk Kütüphanesi'nde masal anlatıcılığı başta olmak üzere çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek. Çocuklarına okuma sevgisini aşılamak isteyen aileler, yakında erişime açılacak sistem üzerinden kayıt yaptırarak bu atölyelere katılım sağlayabilecek.

Alev Alatlı Kütüphanesi, göl manzarasıyla, huzurlu ve konforlu çalışma alanlarıyla her yaştan ziyaretçiyle dolup taşarak vatandaşlara ücretsiz bir alan sağlıyor. Kütüphane sunduğu imkânlar ve konumu sayesinde vatandaşlardan tam not alırken, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin vazgeçilmez adresi olacak.