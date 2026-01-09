Ankara'da Keçiören Belediyesi, bilinçli üretimi artırmak ve doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 'Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden' temalı eğitim programı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarları tarafından verilen eğitimde, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunuldu. Eğitim, tarımsal üretim yapan çiftçilerin yanı sıra hobi amaçlı bitki yetiştiren vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ovacık Mahallesi'nde bulunan Keçiören Belediyesi'ne ait Modern Sera yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimler, teorik dersler ile başladı. Kursiyerler; bitki besleme ve gübreleme, sebze yetiştiriciliği, meyve budama, ev imkânlarıyla gübre ve ilaç yapımı, aşılama yöntemleri, iç mekân bitki yetiştiriciliği, gül ve meyve ağacı budama, sera yetiştiriciliği gibi birçok konuda bilgi edindi. Ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalı derslerle vatandaşlar, teorik bilgilerini pratikte deneyimleme fırsatı bulurken, hem verimli üretim tekniklerini öğrendiler hem de doğrudan üretim süreçlerine dair becerilerini artırdılar.

Düzenledikleri eğitim programlarıyla bilinçli yetiştiriciliği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Bu eğitim programları sayesinde hem üreticilerimiz hem de hobi olarak bitki yetiştiren hemşehrilerimiz, teorik ve uygulamalı bilgilerle modern tarım tekniklerini öğreniyor. Böylece daha verimli, sürdürülebilir ve bilinçli bir tarım anlayışına katkı sağlıyoruz. Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan tarım sektöründe bilinç düzeyini artırmak ve verimliliği yükseltmek adına ilçemizde başlattığımız örnek eğitim programı, hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek.' diye konuştu.