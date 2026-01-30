Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yemek yarışması düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın'ın da takip ettiği yarışma, MasterChef heyecanını aratmadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Türkiye'ye örnek olan projesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, son derece keyifli ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'İstihdamda Ben de Varım' projesi kapsamında Gonca'nın mutfak atölyesi öğrencileri ile geçen sezonun MasterChef yarışmacıları, 'Şefler Gonca'da Yarışıyor' etkinliğinde bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

ÜNLÜ ŞEFLERLE TAKIMLAR KURULDU

Etkinliğe MasterChef yarışmacıları Ayten Saner, İlhan Karabulut, Merve Gezgin ve Meryem Sevinç katılım sağladı. Yarışmacılar, her biri yanına dört Gonca öğrencisi alarak iki ayrı ekip oluşturdu. Mavi ve Kırmızı Takım adını alan ekipler, kendilerine verilen 30 dakikalık sürede yarışmanın ana yemeği olan hamburgeri hazırladı. Gerçek MasterChef formatını aratmayan yarışmada jüri koltuğunda üç Gonca öğrencisi yer aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın kazananı Kırmızı Takım oldu.

BÜYÜKAKIN'DAN 'GONCA ŞEF' ÖNERİSİ

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın programa katılması oldu. Yarışmayı ilgiyle takip eden Başkan Büyükakın, kazanan takımı tebrik ederek yarışmacı öğrencilere, 'Bundan sonra bu takım Gonca'nın şefleri' sözleriyle moral verdi. Ve yarışmanın isminin 'Gonca Şef' önerisinde bulundu. Başkan Büyükakın'ın katılımı, hem öğrenciler hem de aileleri için büyük motivasyon kaynağı olurken, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımının önemine de güçlü bir mesaj verdi.

ŞEFLERDEN PROJEYE TAM DESTEK

Etkinlik sonrası MasterChef yarışmacıları duygularını paylaştı. Merve Gezgin, 'Ben zaten çok duygusal biriyim. Kendimi burada çok değerli hissettim. Çok farklı ve anlamlı bir projeye el attık. İnşallah devamı gelir' dedi. İlhan Karabulut ise, 'Bugün Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hamburger etkinliği yaptık. Çok güzel puanlar aldık ve ekip ruhunu yansıttık. Hamburgerlerimiz gerçekten çok lezzetliydi' ifadelerini kullandı. Meryem Sevinç, 'Böyle bir projenin içinde yer almak beni çok mutlu etti. Buna vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Onur ve gurur duyduk' diye konuştu. Ayten Saner de duygularını, 'Elma şekeri almış çocuk gibi hissediyorum. Kocaeli'de yarışma arkadaşlarımı ağırlamak hayalimdi. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek inanılmaz mutluluk verici' sözleriyile dile getirdi.

GÜNÜN SONUNDA HAMBURGER İKRAMI

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, yarışma sonunda tüm katılımcılara, Gonca personeline ve öğrencilere hamburger ikram edilmesiyle sona erdi. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, gün boyunca yaşanan heyecan ve takım ruhu katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.