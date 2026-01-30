Kayseri Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı 'Başkan Amca'dan Karne Hediyesi - Çocuk Tiyatrosu' etkinlikleri, sevilen karakter Garfield ile coşkuyla devam etti. 'Garfield Trafikte' adlı çocuk tiyatrosu, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenerek minik izleyicilere unutulmaz bir tatil günü yaşattı.

KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Talas Belediyesi organizasyonuyla renkli sahneleri, eğlenceli diyalogları ve müzikle harmanlanan akışıyla dikkat çeken oyun, çocuklara hem keyifli anlar sundu hem de trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturdu. Şarkılar ve interaktif bölümlerle oyuna dahil olan çocuklar, kahkahalarıyla salonu doldurdu.

EBEVEYNLER DE COŞTU

Etkinlik, yalnızca çocuklardan değil, ailelerden de tam not aldı. Küçükler Garfield'ın maceralarıyla doyasıya eğlenirken, anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte tiyatro keyfi yaşadı. Büyüklerin de en az çocuklar kadar eğlendiği oyun, yarıyıl tatilinin en renkli etkinliklerinden biri oldu.

KALİTELİ ZAMAN VURGUSU

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine vesile olduğunu vurguladı.

Talas Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca çocukları sanatla buluşturan etkinlikleriyle tatil sevincini paylaşmayı sürdürüyor.

SON OYUN CUMARTESİ

Yarıyıl tatiline renk katan 'Başkan Amca'dan Karne Hediyesi - Çocuk Tiyatrosu' etkinlikleri, 'Ormanlar Kralı Ağustos Böceği' adlı oyunla sona erecek. Yarın saat 14.00'te, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan oyun eğlenceli anlatımı, müzikli yapısı ve verdiği mesajlarla çocuklara keyifli bir tiyatro deneyimi daha sunacak. Minik izleyicilerin yanı sıra ailelerin de ilgi göstermesi beklenen oyun, tatilin finaline neşe katacak.