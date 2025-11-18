Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. UlaşımPark iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, çocukları hem bilgilendirdi hem de keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde tedavi gören çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri oldu. UlaşımPark iş birliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı. Bu kapsamda Lokomotif Çocuk Köyü öğretmenleri tarafından tramvay özel olarak süslendi. Renkli balonlar, afişler ve farkındalık temalarıyla donatılan tramvay, çocukları neşeli bir şehir turuna çıkardı. Ayrıca tramvay içerisinde resim ve mozaik atölyesi kuruldu.

MASKOT ULAŞCAN ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

Programa katılan çocuklar, ilk olarak Tramvay Bakım Atölyesini gezerek tramvayların nasıl çalıştığını, bakım süreçlerini ve günlük operasyonların nasıl yürütüldüğünü yerinde görme fırsatı buldu. Eğitici ve eğlenceli geçen atölye gezisi, çocukların merak ettiği pek çok soruya uzman ekipler tarafından yanıt verilmesiyle tamamlandı. Gezi sırasında çocuklara UlaşımPark'ın maskotu Ulaşcan eşlik etti.

TRAMVAYLA ŞEHİR TURU

Minik katılımcılar, diyabet farkındalığı temalı resimler çizerek hem kendilerini ifade etti hem de günlük tedavi süreçlerinden uzaklaşıp keyifli zaman geçirdi. Mozaik çalışmalarında ise el becerilerini geliştirdi. Günün sonunda özel tasarlanmış tramvayla çocuklar ve aileleri için şehir turu düzenlendi. Kocaeli'nin çeşitli noktalarından geçen turda çocuklar hem şehri farklı bir açıdan görme fırsatı yakaladı hem de moral buldu.

14 KASIM DİYABET GÜNÜ

14 Kasım Dünya Diyabet Günü, her yıl diyabetin erken teşhisi, doğru tedavisi ve toplumda farkındalık oluşturulması için önemli bir hatırlatma görevi görüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çocuklara yönelik projeler ve etkinliklerle farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.