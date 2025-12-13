Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, yılbaşı öncesinde renkli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Merkezde düzenlenen atölyede, kullanılmayan kumaş parçaları kadınların elinde yeniden hayat buldu ve yılbaşı maskotlarına dönüştü. Sıfır atık yaklaşımını temel alan etkinlik hem eğlenceli hem de öğretici içeriğiyle dikkat çekti. Küçük bir kumaş parçasının çöpe gitmek yerine el yapımı bir yeni yıl süsüne dönüşmesi, katılımcılara hem çevre bilinci hem de üretmenin mutluluğunu yaşattı.

Atölyeye katılan kadınlar, kumaş artıklarını değerlendirme tekniklerinden temel dikiş yöntemlerine kadar pek çok bilgiyi uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Eğitmenler, farklı dokulardaki kumaşların nasıl şekillendirilebileceğini, bir maskotun tasarım sürecinin hangi aşamalardan geçtiğini adım adım anlattı. Katılımcılar, kendi yılbaşı maskotlarını tasarlayarak kişisel dokunuşlarını ekledi. Kimi küçük bir kardan adam yaptı, kimi minik bir palyaço, kimi de tamamen kendi hayal gücünden çıkan yeni yıl figürleri tasarladı. Yılbaşı öncesinde düzenlenen atölye sıcak ve neşeli bir atmosferde gerçekleşti.

'ATMAYALIM, DÖNÜŞTÜRELİM'

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde gönüllü olarak 'Atık Kumaş Parçalarından Yılbaşı Maskotu Atölyesi'nde' gönüllü eğitmen olan Meltem Ertekin 'Atmayalım, Dönüştürelim. İşe Yarasın' mottosu ile yola çıktıklarını belirtti. Ertekin: 'Evimizde kullanılmayan atıl kumaşlardan ve kullanılmayan malzemelerden yılbaşına uygun materyaller üretmek için geldik. Kullanılmayan kumaşları bir araya getirerek, küçük objeler yapıyoruz. Benim bildiğimi herkes bilsin istiyorum. Hanımların ilgisinden de çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Atölyeye katılım sağlayan Banu Kapıkıran 'Bu etkinliği Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından görerek katıldım. Bu belediyenin katıldığım ikinci etkinliği. İyi ki de yapmışlar. İlk önce belediyeye, sonra da kendime buraya geldiğim için teşekkür ediyorum. Atıklardan yeni yıl için süsleme yapacağız' dedi. Bir diğer katılımcı Ayşen Gümüş ise 'Etkinlik çok keyifli geçiyor. Gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli. Yeni teknikler öğreniyoruz. Bende yılbaşına özel olarak yoyo bebek yapıyorum. Bittikten sonra kızıma hediye edeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diyerek memnuniyetini dile getirdi.