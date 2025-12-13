Başkent'in içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısının altındaki suyun sisteme kazandırılması amacıyla yüzer pompa sistemi kuruyor. ·

ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınmanın etkisiyle azalan yağışlar ve barajlarda düşen su seviyeleri nedeniyle önlem amaçlı bir teknik çözümü daha devreye sokuyor.

Ankara'ya içme suyu temin eden en büyük baraj olan Çamlıdere Barajı'nda 28 Kasım 2025 tarihinde su miktarı 175 milyon 170 bin metreküp seviyesine geriledi. Bu durum toplam hacmi 1 milyar 220 milyon 380 bin metreküp olan barajda, su alma yapısından cazibe ile su alımını zorlaştırdı.

3 PLATFORM, 27 DALGIÇ POMPA

ASKİ, Çamlıdere Barajı'ndan su akışının aksamadan sürdürülebilmesi için yüzer pompa sistemini devreye alıyor. Su alma yapısının altındaki su rezervini kullanabilmek amacıyla teknik ekip ve mühendisler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açığa 3 ayrı platform üzerine toplam 27 dikey milli dalgıç pompa yerleştirdi. Yüzer pompa sistemi ile barajda su alma yapısı altında kalan yaklaşık 100 milyon metreküp su, iletim hattına aktarılacak, hattan da Ankara'nın suyunu arıtan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne taşınacak.

200 GÜN GARANTİSİ

Söz konusu sistem, günde 800 bin metreküp suyu iletme kapasitesine sahip şekilde kuruluyor. Baraj gölü minimum su kotundan su almayı sağlayan sistem sayesinde; yağışların yetersiz olduğu olumsuz bir senaryoda bile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Çamlıdere Barajı'ndan su temini 200 gün boyunca aksamadan sürebilecek.