Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü'nün 2025 yatırım programındaki 'Altıntaş-Kundu Turizm Oteller Bölgesi Basma Hattı Yapım İşi' kapsamında çalışmalarda sona gelindi. Çalışma kapsamında 35 sondaj kuyusu açılarak yaklaşık 17 kilometrelik içme suyu hattı döşendi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025'ten bu yana yürüttüğü Altıntaş-Kundu Turizm Oteller Bölgesi basma hattı çalışmalarıyla bölgeye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlıyor. Proje kapsamında 35 sondaj kuyusu açılarak yaklaşık 17 kilometrelik içme suyu hattı etaplar halinde devreye alındı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan işin Kardeş Kentler Caddesi etabında ise 2 bin 500 metrelik hat imalatının ardından plent-mix temel (PMT) üzerine yapılan asfalt kaplama işi de tüm hızıyla aralıksız sürdürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde 15 Aralık 2025'te daha güvenli ve konforlu bir şekilde trafiğe açılacak.

ASAT VE FEN İŞLERİ'NDEN ORTAK MESAİ

ASAT'ın 2025 yatırım planında yer alan 'Altıntaş-Kundu Turizm Oteller Bölgesi Basma Hattı Yapım İşi' kapsamında yapılan içme suyu hattı imalatları tamamlandıkça devreye alınarak bölgeye hizmet veriyor. Çalışmalar kapsamında yolun sol geliş yönü tek şeritten iki şeride çıkarılıyor. Kardeş Kentler Caddesi'nde yürütülen çalışmaların bir bölümünü ASAT Genel Müdürlüğü üstlenirken, yolun diğer kısmındaki üstyapı ve asfalt imalatlarını Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı gerçekleştiriyor.