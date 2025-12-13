Dünyanın sayılı etkinlikleri arasında yer alan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 15. kez kapılarını açtı. Türkiye'den ve dünyadan birçok fotoğraf sanatçısını buluşturan festivalle, fotoğraf sanatının kalbi Bursa'da atıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük fotoğraf festivali olma başarısı gösteren 'Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali', yurt içinden ve yurt dışından önemli fotoğraf sanatçılarını ve fotoğrafa gönül verenleri Bursa'da bir araya getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle bu yıl 'Kırılma Zamanı' temasıyla hazırlanan festival, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 15. kez kapılarını açtı.



12 FARKLI MEKÂNDA SERGİ

Küratörlüğünü Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan'ın üstlendiği festival, 12 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında 15 uluslararası, 15 ulusal fotoğrafçı, videoyla eser üreten 7 sanatçı, 8 kolektif, 11 genç, 7 engelli birey ve 20 çocuk fotoğrafçının çalışmalarını 12 farklı mekânda fotoğraf tutkunlarıyla buluşturacak. Festival kapsamında sergilerin yanı sıra bir ay boyunca paneller, söyleşiler, sanatçı konuşmaları, atölyeler ve portfolyo değerlendirmeleri düzenlenecek. 15. FotoFest'in uluslararası bölümüne; Forough Alael, Abir Abdullah, Berge Arabian, Laura Chen, Issa Touma ve FEMLENS Kolektifi'nin sanatçılarının da içinde yer aldığı isimler konuk olacak. Türkiye'den ise Bülent Kılıç, Emin Altan, Rana Öztürk, Yiğit Günel, Ayla Güvenç, Ali Saltan, Kemal Aslan, Burcu Ertunç, A. Nur Türk, Cenk Erdoğan, Rıza Erdeğirmenci gibi önemli fotoğrafçılar festivalde yer alacak. Türkiye'deki fotoğraf kolektiflerinin de dahil edildiği festivalde, gençlerin, engelli bireylerin ve çocuk fotoğrafçıların üretimleri de sergilenecek.





'FOTOFEST'İN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Festivalin ilk gününde 5 farklı mekanda 14 sanatçının çalışmaları sergilenerek gün boyunca fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuldu. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki açılış programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin kentin kültür ve sanat yaşamına büyük değer kattığını söyledi. Festivalin geçmiş yıllara göre çok daha geniş bir kitleye ulaşarak hem sanat çevrelerinde hem de toplumda güçlü bir etki oluşturduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Her yıl çıtayı yükselterek sürdürdüğümüz FotoFest'in, çok daha güçlü ve çok daha etkili bir festival olması için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık Bursa'da her 15 günde bir sanat etkinliğinin olması gerektiğine inanıyorum. İleride bu haftada bire de düşebilir. Bunu sadece resmi kurumların uhdesinde değil, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ortaya koymalıyız. Bursa bu zamana kadar birçok sanatçı yetiştirmiştir. Bursa'nın değerlerine sahip çıkmalıyız' dedi.





'FOTOFEST, GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR MİRASIDIR'

Bu yılın teması olan 'Kırılma Zamanı'nın, dünyanın ve hayatların farklı dönemlerinde yaşanan kırılganlıkları, dönüşümleri ve yeni başlangıçları fotoğrafın güçlü diliyle aktardığını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'FotoFest bir ay boyunca kentimizin kültür haritasını zenginleştirecek. Fotoğrafın dönüştürücü gücünü hem yerel hem küresel ölçekte tartışmaya açarak geniş bir diyaloğun kapılarını aralayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür-sanatın evrensel dilini kentimizin her noktasına yayarken, FotoFest ile fotoğrafın birleştirici ve dönüştürücü gücünü toplumla buluşturmaya devam ediyoruz. FotoFest, güçlü bir kültür mirasıdır. Bu mirası, gençlerimizi de sürecin birer parçası yaparak geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Tüm sanatseverleri bu özel seçkiyi keşfetmeye davet ediyorum. Festivalin, kentimize, ülkemize ve tüm sanatseverlere ilham vermesini diliyorum' diye konuştu.





'FESTİVALDE DEĞİŞİMİN YANSIMALARINI GÖRECEKSİNİZ'

Festival Küratörü Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, fotoğraf sanatının toplumsal ve kişisel kırılmaların tanığı olarak farklı temsil olanakları sunduğunu anlattı. Fotoğrafın kendi yapısında da kırılmalar meydana geldiğini söyleyen Akarçay, 'Dijitalleşmeyle birlikte fotoğrafın yüzeyi değişti. Bilgisayar temelli üretimlerle fotoğrafik bakış çoğaldı. Fotoğraf olmayan bir fotoğraf diye tanımlama yapıldı. Bu seneki festivalde de bu değişimin yansımalarını göreceksiniz. Basın fotoğrafından geleneksel belgesele, kolajlardan çağdaş belgesele, yapay zekayla üretilen imgelerden kavramsal fotoğrafa geniş bir temsiliyeti olan festival içeriği oluşturuldu. FotoFest, 15. yılında dünya fotoğrafındaki en güncel ve kritik eğilimleri Türkiye izleyicisiyle buluşturma misyonunu sürdürüyor. Festivalin gerçekleşmesinde verdiği destek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum ' dedi.





Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, festivale katkı sunmaktan büyük onur duyduklarını dile getirerek programın halka bir nefes olmasını, geleceğe dair umudu ve inancı tazelemesini diledi.

BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt, FotoFest'te yer alan her karenin bir kırılma anının tanığı olduğunu ifade ederek festivale katılan tüm sanatçılara teşekkür etti.

BUFSAD Onur Üyesi Ceyhun İrgil, Türkiye'nin en büyük fotoğraf festivalinin Bursa'da yapılıyor olmasından gurur duyduğunu belirterek festivalde emeği geçenlere ve sürdürenlere teşekkür etti.



Konuşmalardan sonra Başkan Mustafa Bozbey tarafından Küratörler Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan'a emeklerinden dolayı plaket verildi. Açılış programı, Volkan Çetin'in 'Zamanın Yankıları' adlı film gösteriminin ardından sona erdi.