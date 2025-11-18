Bunlar da ilginizi çekebilir

30 milyon fidan 'geleceğe nefes' oldu

Çiçek dikiminin yanı sıra parkta çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları da uygulandı.

Süs lahanası, aslanağzı ve menekşe çiçeklerinin yanı sıra begonit ve kırma taşlardan da yararlanan ekipler, parkta papatya desenli peyzaj düzenlemesi oluşturdu.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların temel trafik eğitimi aldıkları Trafik Parkı'nı mevsimlik bitkilerle süsledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve ilçe sakinlerine yeşil, huzurlu dinlenme alanları sunmak amacıylaçalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.