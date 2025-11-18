Antalya Muratpaşa Belediyesi, akülü arabalarla çocuklara temel trafik eğitimlerinin verildiği Trafik Parkı'nda mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi.
ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve ilçe sakinlerine yeşil, huzurlu dinlenme alanları sunmak amacıylaçalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların temel trafik eğitimi aldıkları Trafik Parkı'nı mevsimlik bitkilerle süsledi.
Süs lahanası, aslanağzı ve menekşe çiçeklerinin yanı sıra begonit ve kırma taşlardan da yararlanan ekipler, parkta papatya desenli peyzaj düzenlemesi oluşturdu.
Çiçek dikiminin yanı sıra parkta çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları da uygulandı.