Bornova Belediyesi ile İnci Vakfı, 2029'a kadar sürecek yeni protokolle iş birliklerini uluslararası proje ortaklıkları düzeyine taşıdı. Eğitim, gençlik ve kültür alanlarında yürütülecek çalışmalar; Erasmus+ ve ESC gibi fonlarla desteklenerek robotik kodlamadan orkestra çalışmalarına kadar birçok projeyi kapsayacak. Bu kapsamlı iş birliği, Bornova'nın uluslararası arenada daha güçlü ve sürdürülebilir toplumsal etki oluşturmasını hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 2015 yılında 7-18 yaş arası çocukları müzikle buluşturan Çocuk Orkestrası projesiyle başlayan iş birliğini İnci Vakfı ile uluslararası boyuta taşıdı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez arasında imzalanan yeni protokol, iki kurumun 2029 yılına kadar birlikte yürüteceği kapsamlı bir stratejik ortaklığı kapsıyor.

Başkan Ömer Eşki, 'Sivil hayatta en çok iş birliği yaptığımız kurumların başında İnci Vakfı geliyor. Çocukların eğitiminden sanat ağırlıklı organizasyonlara pek çok projede beraber çalıştık. Bu güçlü birlikteliği uluslararası fonlardan yararlanabileceğimiz bir noktaya taşıdık. Bornova'ya, İzmir'e ve Türkiye'ye faydalı işler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ise 'Uzun yıllardır süren iş birliğimizi farklı bir alana taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılan bu alan için teşekkür ederiz. Artık çok daha geniş kapsamlı fırsatlarla birlikte yol alacağız' ifadelerini kullandı.

Robotik kodlamadan gençlik orkestrasına somut adımlar

Protokol kapsamında çocuklar ve gençler için robotik kodlama atölyeleri düzenlenecek, mesleki eğitim iş birlikleri geliştirilecek ve Naldöken Kültür Merkezi'nde Çocuk ve Gençlik Orkestrası çalışmaları sürdürülecek. Ayrıca mahallelerde Gezici Kütüphane hizmeti yaygınlaştırılacak; Kod'İnci Projesi gibi mevcut programlar desteklenecek.

Eğitim, gençlik, çevre ve kültürel miras alanlarında ortak üretimi hedefleyen protokol sayesinde Bornova'da toplumsal etki güçlendirilecek, ulusal ve uluslararası fonların (Erasmus+, ESC vb.) etkin kullanılması sağlanacak.

Yerel yönetim - STK güç birliği ile Bornova'ya sürdürülebilir katkı

Bornova Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın yeni dönemde hayata geçireceği projeler; çocukların ve gençlerin kültürel, sosyal ve akademik gelişimlerine doğrudan katkı sağlayacak. Atölyeler, kültür-sanat faaliyetleri ve mahallelere uzanan sosyal projelerle Bornova'nın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Protokol törenine İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler ve Bornova Belediyesi'nin ilgili bürokratları katıldı.