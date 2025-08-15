Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KO-MEK ile İzmit İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde hazırlanan “Zor Zamanın Müslümanı Olmak” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. Tebük seferini konu alan oyunda din görevlilerinin performansı alkış topladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit İlçe Müftülüğü, gençlik çalışmalarında ses getiren önemli bir projeye imza attı. İzmit İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan “Zor Zamanın Müslümanı Olmak” adlı tiyatro oyunu, Halkevi Gençlik Merkezi bünyesindeki Genç Sahne’de seyirciyle buluştu.

16 DİN GÖREVLİSİ SAHNE ALDI

Bu özel tiyatro oyununda sahne alan 16 din görevlisi, izleyicilere hem duygusal hem de tarihi bir yolculuk yaşattı. Tebük seferini merkeze alan oyun, İslam tarihinin zorluklarla dolu dönemlerinden birini sahneye taşıdı ve “zor zamanlarda iman, sadakat ve dirayet” kavramlarını etkileyici bir anlatımla işledi.

BU PROJEDE BİR İLKE İMZA ATILDI

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, ilk kez din görevlilerinin sahneye çıkarak profesyonel bir tiyatro performansı sergilemeleri oldu. Tiyatro sanatının gücünü gençlere ulaşmak için kullanan bu çalışma, aynı zamanda dini temsilin sanatsal bir dille anlatılması açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.

HAZIRLIKLAR GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Oyunun yazarlığını Sefer Güzeldal, yönetmenliğini ise KO-MEK Tiyatro Branşı Eğitmeni Murat Kaya üstlendi. Din görevlileri, haftalar süren hazırlık süreci boyunca oyunculuk eğitimi alarak sahneye hazırlandı.

OYUN, EYLÜL’DEN İTİBAREN TÜM LİSELERDE

“Zor Zamanın Müslümanı Olmak” tiyatro oyunu, özellikle lise çağındaki gençlere ulaşmak amacıyla hazırlandı. Oyunun Eylül ayından itibaren İzmit genelindeki tüm liselerde sahnelenmesi planlanıyor. Gençlere İslam tarihinden güçlü mesajlar vermeyi hedefleyen oyun, aynı zamanda ahlak, sorumluluk, dayanışma ve inanç gibi temel değerlere dikkat çekiyor.

SANATLA EĞİTİM BULUŞUYOR

İzmit İlçe Müftülüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, bu proje ile dini eğitimi sanatsal yöntemlerle destekleyerek yeni bir model geliştirmeyi hedefliyor. Gençlere ulaşmanın ve onları anlamanın en etkili yollarından biri olarak sanatı gören bu yaklaşım, yerel ölçekte bir ilk olma özelliği taşıyor.

KATILIMCILARDAN TAM NOT

Tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Salonun tamamen dolduğu gösterimde izleyiciler zaman zaman duygulandı, zaman zaman oyuna alkışlarla eşlik etti. Gösterim sonunda sahneye çıkan din görevlileri büyük bir takdirle karşılandı. Bu özel ve anlamlı tiyatro gösterisi sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek, bir araya gelen kurumların, sanatın ve dini eğitimin birlikte nasıl etkili sonuçlar ortaya koyabileceğinin en güçlü örneklerinden biri oldu.