Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Damızlık Koç Desteği Projesi' sayesinde sürüler güçleniyor, ikiz ve üçüz doğum oranları yükseliyor. Üreticiler, hem verim hem de genetik kalite artışından memnun.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 'Damızlık Koç Desteği Projesi', küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerden tam not aldı. Proje kapsamında, 2025 yılında Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 145 baş Karacabey Merinosu damızlık koç, yüzde 50 hibe ile üreticilere teslim edildi. İl genelinde 466 işletmeyi kapsayan destek, sürülerin güçlenmesini sağlarken ikiz ve üçüz doğum oranlarında gözle görülür artış sağladı.

GENETİK KALİTE VE SAĞLIK ARTIYOR

Yetiştiriciler, kaliteli damızlık koçların sürüye girmesiyle doğan kuzuların daha sağlıklı ve verimli olduğunu belirtiyor. Artan doğum oranları, et ve süt verimine olumlu yansıdı. Kocaeli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çakır, projenin hem ekonomik hem de genetik açıdan bölgedeki hayvancılığa büyük katkı sağladığını söyledi.

'En kaliteli anaçları yüzde 50 hibeyle yetiştiriciye veriyoruz. Bu sayede akrabalık oranı düşüyor, gen kaynaklarımız güçleniyor' diyen Çakır, destek sayesinde işsizlik oranının düştüğünü ve gençlerin köyde kalmayı tercih ettiğini vurguladı.

Gebzeli üretici ve Pelitli Mahalle Muhtarı Fuat Atabey, 'Yüzde 50 hibeli koç desteğiyle sürülerimizi Merinos ırkına döndürdük. İkizlik ve üçüzlük oranımız çok yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanımızın tüm destekleri bizim yanımızda' dedi.

Türkiye'de yerli koşullarda ıslah edilen Karacabey Merinosu, hem yün hem et yönünden yüksek verim sağlıyor. Erişkin koçlar 90-120 kg, koyunlar 60-85 kg canlı ağırlığa ulaşırken, 6 aylık kuzular 38-45 kg oluyor. İkizlik oranı yüzde 160-200 civarında, bazı işletmelerde yüzde 220'yi aşıyor. Yün inceliği 19-23 mikron arasında, yıllık kırkımda koyun başına 3,5-5 kg, koç başına 5-7 kg temiz yün elde ediliyor. Karkas randımanı yaklaşık yüzde 50, et kalitesi yüksek. 90 yıllık seçici ıslah çalışmaları sayesinde Karacabey Merinosu, ithal ırklara göre daha dayanıklı ve hızlı büyüyen bir seçenek olarak öne çıkıyor.