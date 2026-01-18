Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadının toplumsal hayattaki rolünü ve gücünü görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği etkinlikler kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. Bu kapsamda düzenlenen 'Türk Halk Müziği Gecesi' katılımcılara unutulmayacak bir müzik ziyafeti sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Anne Şehir Merkezi Defne'de Türk Halk Müziği Korosu derslerine katılan kadınlar, uzun süredir sürdürdükleri çalışmaların karşılığını sahne performanslarıyla aldı. Koro, Anne Şehir Merkezi Defne'de bulunan Kılavuz Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda kulakların pasını silen bir konsere imza attı. Programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Yılmaz da katıldı.

'SAHNEDE DAYANIŞMA, CESARET VE HAYALLERİ İZLEDİK'

Programda bir selamlama konuşması yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, 'Müzik dinlemek için bir araya geldik ama bugün gerçekleştirilen etkinlik sadece bir dinleti olmayacak. Bugün sahnede dayanışmayı, cesareti, hayallerin gerçeğe ulaşmasını izlemek için toplandık. İçimizde kalan bir hikâyeyi tamamlamak için bir aradayız. Biz her zaman kadınlarımıza birbirimize ilham olalım diyoruz. Bugün kadınlar yalnız değil. Eşler, çocuklar, abiler, kardeşler herkes burada. Bugün en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. Kadınları yalnız bırakmadınız' ifadesini kullandı.

Türk Halk Müziği Korosu derslerine katılan 14 kadının yer aldığı koro Tolga Yıldırım şefliğinde sahne aldı. Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen Türk halk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan 10 parça seslendiren koro, izleyicilere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Gecenin sonunda ise bir potpori eser seslendirildi. Kadınların sanatsal üretim yoluyla toplumsal yaşamda daha görünür olmasına katkı sunan etkinlik, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program sonunda seslendirilen potpori seyirciler tarafından tekrarlanması istendi. Koro, seyircinin isteğini kırmadı. Gece sonunda sahne alan koro üyeleri uzun süre ayakta alkışlandı.

ANNE ŞEHİR'DEN AYLAR SÜREN EMEK

Programda kadınların kültür ve sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerinin önemine dikkat çekilirken, bu tür etkinliklerin aile yapısının güçlendirilmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağladığı vurgulandı. Kadınların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen Anne Şehir Merkezleri'nin bireysel gelişim ve toplumsal farkındalık açısından önemli bir misyon üstlendiği kanıtlanmış oldu.