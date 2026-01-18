Mardin'de hem manevi hem de akademik eğitimi bir arada yürüten gençlerin başarısı, eğitim camiasında büyük takdir topluyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin Kuran Eğitim Merkezi bünyesinde hafızlık eğitimine devam eden 28 öğrenci, aynı zamanda eğitim gördükleri Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde derslerindeki üstün başarılarıyla okulun gurur tablosuna isimlerini yazdırdı.

Kuran Eğitimi Müdürü Yunus Korkmaz, Hafızlık gibi yoğun bir disiplin ve ezber süreci gerektiren bir eğitimi sürdürürken, lise müfredatında da en başarılı öğrenciler arasına girmeleri, planlı çalışmanın ve azmin bir sonucu olduğunu söyledi. Korkmaz, öğrencilerin bu çift yönlü başarısının diğer arkadaşlarına da örnek teşkil ettiğini ifade ederek, 'Öğrenciler, günün erken saatlerinde Kuran-ı Kerim eğitimine odaklanırken, günün geri kalanında ise fen ve sosyal bilimler derslerinde gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Bu başarı hikayesi, 'Hafızlık akademik başarıya engeldir' algısını yıkarak, dini ve pozitif ilimlerin bir arada başarıyla yürütülebileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Mardin Kuran Eğitim Merkezimiz ve Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi arasındaki bu koordineli eğitim modeli, gençlerin hem ahlaki hem de bilimsel yönden donanımlı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlıyor. Başarılarıyla ön plana çıkan 28 gençimiz, gelecek hedeflerine emin adımlarla ilerlerken Mardin halkı için de büyük bir övünç kaynağı haline geldi'dedi.