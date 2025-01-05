Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hasta Nakil Ambulansı hizmetinden bir yılda 48 bin 701 kişinin faydalandığını belirtirken, "Allah’ım, muhtaç etmesin ama yokluğunu da göstermesin" dedi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hasta Nakil Ambulansı” hizmeti 2024 yılında 48 bin 701 kişiye dokundu.

30 mavi ambulansın hizmet verdiği proje ile, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırıldığını hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Allah’ım, muhtaç etmesin ama yokluğunu da göstermesin" diyerek özetledi.

Söz konusu uygulamanın böyle bir hizmet olduğunu belirten Doç. Dr. Büyükakın, "Sadece bir yıl içinde 30 ambulansımızla il içi ve il dışı 48.701 hastaya hizmet verdik. Bize güvenen herkesin bu güzel hizmette payı var" dedi.