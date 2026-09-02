Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, BUSKİ Genel Müdürlüğü araç parkurunu güçlendirme yatırımları çerçevesinde 156 milyon liralık yeni filonun hizmete alım töreninde konuştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini ve müdahale kapasitesini artırma planlamaları doğrultusunda araç parkurunu güçlendirecek yeni bir filoyu devreye aldı.

156 milyon liralık yeni araç yatırımının hizmete alım törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Refik Özen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve belediye bürokratları katıldı.

BUSKİ'YE 26 YENİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Acemler yerleşkesindeki törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'BUSKİ olarak şehrimizin 17 ilçesinde çok geniş bir alanda kesintisiz hizmet veriyoruz. İçme suyu temininden kanalizasyon altyapısına, arızalara müdahaleden su kayıp ve kaçaklarıyla mücadeleye kadar sahada büyük bir çalışma yürütüyoruz. Hizmetlerimizin daha hızlı ve etkin şekilde devam edebilmesi için güçlü bir araç filosuna ihtiyacımız var. Bu anlayışla 2026'nın ikinci yarısında BUSKİ araç filomuzu önemli ölçüde güçlendirdik. BUSKİ'ye 26 yeni araç ve iş makinesi kazandırıyoruz. Filomuza farklı kapasitelerde 10 damperli kamyon, çeşitli üst yapılarda kullanılmak üzere 9 şasi kamyon, 6 kazıcı yükleyici ve 1 ekskavatör katılıyor' dedi.

156 MİLYON 320 BİN LİRALIK YATIRIM

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden temin edilen araç ve iş makineleri için toplam 156 milyon 320 bin liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Yeni araçlarımızla mevcut filomuzun üzerindeki yükü azaltacağız. Ekiplerimizin sahadaki hareket kabiliyetini artıracağız. Arızalara daha hızlı ulaşılacak, çalışmalarımızı daha verimli sürdüreceğiz. Bursa büyük ve güçlü bir şehir. Dolayısıyla altyapı hizmetlerinde zamanla yarışıyoruz. Bir arıza meydana geldiğinde vatandaşımız hızlı bir şekilde çözüm bekliyor. Bizim de sahadaki ekiplerimize gerekli imkânı sağlamamız gerekiyor' diye konuştu.

ZAMAN KAYBI AZALACAK VERİM ARTACAK

Değişen iklim şartlarıyla birlikte sel, taşkın, yangın ve benzeri afetlere karşı kurumların müdahale kapasitesini güçlü tutmanın önemine dikkat çeken Başkan Vekili Biba, 'Araç filosunun yenilenmesiyle birlikte bakım ve arıza nedeniyle yaşanan zaman kayıplarını azaltmayı, mevcut araçlarımızın üzerindeki yoğunluğu hafifletmeyi ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz' dedi.

BUSKİ, SAHADA DAHA HIZLI VE ETKİN OLACAK

Gerçekleştirilen yatırımın vatandaşın hayatına olumlu yansımasına önem verdiklerini belirten Başkan Vekili Biba, 'Araçların her biri sahada daha hızlı müdahale, daha etkin çalışma ve Bursa'mıza daha kaliteli bir hizmet demektir. BUSKİ'nin imkânlarını güçlendirmeye, altyapımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlamaya devam edeceğiz. Bursa'mızın 17 ilçesinde, merkezden en uzak mahallemize kadar hemşehrilerimize kesintisiz ve güçlü bir hizmet sunmak için sahada olacağız. Yeni araç ve iş makinelerimizin BUSKİ'mize, çalışma arkadaşlarımıza ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

'DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise yeni araçların hizmete alınmasıyla BUSKİ'nin daha etkin ve daha güçlü hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletle birlikte inşa ettiklerini ifade eden Özen, 'Her alanda Türkiye'de devrim niteliğinde işlere imza atıldı. Yerelde de Bursa'ya yeni bir kimlik kazandırdık. Şahin Biba başkanımızın önderliğinde Bursa'nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Hizmete alınan araçların Bursa'mıza ve BUSKİ'ye hayırlar getirmesini diliyorum' şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında Başkan Vekili Şahin Biba ve protokol heyeti, hizmete alınan araçları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.