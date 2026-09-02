Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin kültürel miras alanındaki bilgi ve deneyimini Türk dünyasıyla buluşturmak amacıyla Türk Dünyası Koordinatörlüğü kuruldu. Koordinatörlüğün çalışmalarına öncülük eden Genel Müdür Birol İnceciköz ise TÜRKSOY Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kültürel miras iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir adım atıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Dünyası Koordinatörlüğü, Türkiye'nin kültürel mirasın korunmasına yönelik bilgi, deneyim ve uluslararası kapasitesini Türk dünyasının kurumsal birikimiyle buluşturmayı hedefliyor.

Koordinatörlüğün faaliyete geçmesinin ardından farklı ülkeleri kapsayan çalıştay ve sergiler düzenlenirken, kurumlar arasında doğrudan iletişim kurulması ve ortak çalışma alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Genel Müdürlük, bu çalışmalarla Türk dünyasında kültürel mirasın korunmasına yönelik sürdürülebilir iş birliklerinin temellerinin atıldığını bildirdi.

BİROL İNCECİKÖZ'E TÜRKSOY'DAN MADALYA

Türk Dünyası Koordinatörlüğü çalışmalarının hayata geçirilmesine öncülük eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Türk dünyasında kültürel miras odaklı iş birliğine sunduğu katkılar nedeniyle TÜRKSOY Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, söz konusu madalyanın kurum bünyesinde yürütülen çalışmaların ve Türk coğrafyasıyla kültürel miras ekseninde kurulan bağların önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ortak kültürel değerlerin korunması ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların aynı vizyon doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi.