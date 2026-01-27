Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ordulular Derneği'nin programına katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi. Dernek üyeleri tarafından samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükakın, kendilerinin de aynı samimiyeti hizmetlere yansıttığını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hemşehri dernekleri ile buluşmalarına devam ediyor. Başkan Büyükakın, Kocaeli Ordulular Derneği'nin düzenlediği programda dernek üyeleri ile bir araya geldi.

İzmit Alikahya'daki dernek binasında gerçekleştirilen programa AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, yöneticiler, belediye meclis üyeleri, Ordulular Derneği Başkanı Nurettin Arıcan, çok sayıda dernek üyesi, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi. Başkan Büyükakın, dernek üyeleri ile sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

BÜYÜKAKIN: GÖZ BOYAMAK İÇİN ÇALIŞMIYORUZ

Başkan Büyükakın, derneğe her geldiğinde kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, sıcak ve samimi karşılamadan dolayı Dernek Başkanı Nurettin Arıcan ve üyelere teşekkür etti. Kendilerinin de Kocaeli'nin her noktasında samimiyetle hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Her bir projemiz, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yapılıyor. Göz boyamak için çalışmıyoruz. Çünkü belediyeciliğin şakası olmaz. Hızlı olmadığınız ve sorunları çözecek projeleri hayata geçirmediğiniz zaman, sonraki süreçlerde daha olumsuz durumlarla karşılaşmanız mümkün. Dolayısıyla biz, hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyeyi milletten emanet aldıklarını belirterek, 'Biz biliyoruz ki belediyenin malı, halkındır. Biz de bunu sahibine yani halka veriyoruz. Çünkü belediyeler halk için vardır. Sizden aldığımız emaneti en iyi şekilde koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın' ifadesini kullandı.

ARICAN: KOCAELİ ÇOK BÜYÜK YATIRIMLAR ALIYOR

Başkan Büyükakın'ı dernek binasında ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Nurettin Arıcan, 'Bu bölgeye kadar uzanan tramvay büyük bir nimet oldu. Kocaeli Stadı yolu, gençlik merkezimiz, Alikahya Nasut Kayalı Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi, bölgemize değer kattı. Alikahya TEM Bağlantı Yolu çalışmaları da başladı. Alikahya başta olmak üzere Kocaeli sizinle birlikte çok güzel ve büyük yatırımlar aldı, almaya devam ediyor. Dernek üyelerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz' dedi.