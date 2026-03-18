MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ'a ait toplu taşıma araçları ve özel kooperatiflere ait toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca Manisalılara ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre, Manisalılar toplu taşımayı üç gün boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Manisa il genelinde, özel kooperatifler ve belediyemize ait toplu taşıma araçlarının tamamında, ilçeler arası hatlar hariç olmak üzere mahallelerden il ve ilçe merkezlerine, ayrıca şehir merkezlerinde gerçekleştirilen tüm taşımalarda bayramın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü günlerinde ulaşım ücretsiz olacaktır' denildi.