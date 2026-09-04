Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin basketbol tutkunlarına yönelik düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvasına kayıtlar başladı. Kayıtlar için son başvuru tarihi 24 Eylül olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri sporla buluşturan organizasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

Geçtiğimiz yıl sahadaki rekabeti, park kenarındaki heyecanı ve basketbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle hafızalarda yer edinen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, yeni heyecanlara kapı aralamak için yeniden başlıyor.

4-24 Eylül tarihleri arasında başvuruların alınacağı turnuva, yine Aziz Duran Parkı'nda (Öğretmenevi yanında) gerçekleştirilecek. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilecek ödüllü turnuvaya katılımlar ise ücretsiz olacak.

Kayıtların www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapılacağı turnuvanın başlama tarihi ise 26 Eylül Cumartesi saat 14.00 olacak.

3 FARKLI KATEGORİ OLACAK

Aziz Duran Parkı'nda turnuva için özel olarak kurulacak alanda, Yıldız Kız ve Erkek (2011-2012-2013-2014 doğumlular), Gençler Kız ve Erkek (2008-2009-2010) ve Büyükler kız ve Erkek (2007 doğumlu ve daha büyük yaştakiler) olmak üzere, kategorilerinde toplam 3 farklı yaş grubunda müsabakalar düzenlenecek. Müsabaka takvimi, kayıtların tamamlanmasının ardından organizasyon komitesi tarafından açıklanacak. Sporun coşkusunu yaşayacak olan katılımcılar kadar izleyiciler için de sürprizler olacak.

Final günü, izleyiciler arasından yapılacak çekilişle 10 şanslı kişiye bisiklet, basketbol topları, Sakaryaspor forması ve çeşitli hediyeler verilecek.

'TÜM BASKETBOL SEVERLER DAVETLİDİR'

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Geçtiğimiz yıl büyük bir heyecan ve ilgiyle gerçekleştirdiğimiz 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvamızı bu yıl da daha renkli ve daha coşkulu bir atmosferde düzenleyeceğiz. Basketbolun yüksek enerjisiyle sokak kültürünü buluşturan bu turnuvayla sporcularımızın mücadele heyecanına ve basketbolseverlerin coşkusuna hep birlikte ortak olacağız. Tüm basketbol tutkunlarını sahadaki bu büyük heyecana davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.