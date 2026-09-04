Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz olarak düzenlediği pilates kursları, farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - 18-65 yaş aralığındaki kadınların katıldığı kurslarda, 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için yaş grubunun ihtiyaçlarına uygun özel programlar uygulanıyor.

Katılımcılar haftada bir gün mat pilates, bir gün ise reformer çalışması yapıyor. 12 hafta süren eğitimlerde vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik programlar uygulanırken, dersler ısınma, kas gruplarını çalıştırma ve soğuma aşamalarından oluşuyor.

Özellikle bel, boyun, omurga ve diz problemleri yaşayan vatandaşların da katıldığı derslerde, katılımcıların fiziksel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sabah saat 09.00'dan 15.30'a kadar farklı saat seçenekleriyle düzenlenen derslerde, her grup 7 kişilik kontenjandan oluşuyor. Vatandaşlar kayıt sırasında kendilerine uygun gün ve saati tercih edebiliyor.

Mevcut kursların Ekim ayında tamamlanmasının ardından yeni dönem kayıtlarının başlaması planlanıyor. Pilates kursuna katılmak isteyen vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik sayfasını takip ederek kayıt dönemleri hakkında bilgi alabilecek ve yüz yüze kayıt yaptırabilecek.