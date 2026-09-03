İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanarak organizasyonu iki şampiyonlukla tamamladı.

İZMİR (İGFA) - İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde mücadele eden Altan Doğan, 14 puanla tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılı milli sporcu daha önce Artistik Jimnastik Erkekler Takım Finali'nde de altın madalya kazanmıştı. Altan Doğan'ın da yer aldığı Erkek Artistik Jimnastik Milli Takımı, 238,400 puanla zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Taranto 2026'da iki altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Altan Doğan, 2026 yılında ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılı performansı Akdeniz Oyunları'nda da sürdürdü.

Akdeniz Oyunları'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil eden bir diğer sporcu, 17 yaşındaki milli okçu Dünya Yenihayat da Taranto'da klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, 2026 yılında elde edilen üst düzey başarılarla büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, 'Bulgaristan'daki World Challenge Cup'taki başarısı, Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinciliğinin ardından Akdeniz Oyunları'nda kazandığı iki altın madalya ile çifte mutluluk yaşadık. Amacımız, İzmir'i olimpiyatlarda temsil edecek elit sporcular yetiştirmek. Okçumuz Dünya Yenihayat ile başlayan madalya serüvenimiz, Altan Doğan ile devam etti' dedi.