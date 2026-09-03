Artvin, 20'ye yakın ülkenin katılacağı uluslararası güreş turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - 2011-2012 doğumlu genç güreşçilerin mücadele edeceği 'Artvin Mehmet Sosanoğlu 14-15 Yaş Serbest Güreş Turnuvası', 10-11 Eylül 2026 tarihlerinde Artvin Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Artvin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyona yaklaşık 20 ülkeden sporcu katılacak.

Uluslararası turnuvada dünyanın farklı ülkelerinden gelecek genç sporcuların yanı sıra, U14 Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Artvinli güreşçiler de mücadele edecek.

Turnuvanın, Artvin'i spor alanında uluslararası bir buluşma noktası haline getirmesi bekleniyor.

YILDIRIM: 'GENÇLERİ SPORA KAZANDIRMAK TEMEL HEDEFİMİZ'

Artvin Spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, organizasyonun kent adına önemli bir değer taşıdığını belirterek, kulübün temel amacının gençleri spora kazandırmak ve ülkeyi başarıyla temsil edecek ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, turnuva hazırlık sürecinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı İl Müdürü Hasan Kara'ya teşekkür etti. Tüm Artvinlileri organizasyona davet eden Yıldırım, vatandaşlardan genç sporculara tribünlerden destek vermelerini istedi.

KARA: 'ARTVİN'İ ULUSAL SPOR TAKVİMİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK'

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ise gençleri sporla buluşturmanın ve onların fiziksel ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlamanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Müdür Kara, Artvin'in son dönemde önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, yamaç paraşütü ve masa tenisi şampiyonalarına da dikkat çekti. Artvin'in sportif dinamizmini yüksek tutmaya çalıştıklarını söyleyen Kara, bu kez uluslararası bir organizasyonla önemli bir deneyim yaşanacağını ifade etti.

Turnuvanın açılış töreni, 10 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Artvin Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

Yetkililer, tüm vatandaşları uluslararası güreş turnuvasını izlemek ve genç sporculara destek olmak üzere salona davet etti.