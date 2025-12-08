Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların çocuklarıyla yoğun vakit geçirdiği bölgelerde daha güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilmesi için birçok ilçede zemin boyamasıyla oyun alanları oluşturmaya başladı.

ORDU (İGFA) - Çocukların fiziksel gelişimini desteklemek, sokak kültürünü canlandırmak ve güvenli alanlar oluşturmak amacıyla kolları sıvayan ve Ordu'ya sayısız park kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise seksek, labirent, salyangozla sayı öğrenme ve yön değiştirme oyunları gibi eğitici figürleri cadde ve sokak zeminlerine işleyerek çocuklara oyun alanları ortaya çıkarıyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar birçok ilçede hız kesmeden devam ediyor.

Yaşanabilir ve çocuk dostu şehir hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulama ile çocukların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmesini ve oynarken öğrenmelerine katkı sunmayı hedefliyor.