Çayırova Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm alanında farkındalık oluşturmak ve atıkların sınıflandırılmasının daha sağlıklı bir şekilde sağlamak için ilçe genelinde 4 farklı noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirdi. Böylelikle Çayırova genelindeki mobil atık getirme merkezlerinin sayısı 10'a yükseltilmiş oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Sıfır atık alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren ve Çayırova genelinde 'Geri Dönüşüm' bilincini aşılamak adına önemli çalışmalar ortaya koyan Çayırova Belediyesi, 4 yeni mobil atık getirme merkezini daha ilçeye kazandırmış oldu.

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 mahalleye yeni mobil atık getirme merkezleri bırakıldı. İlçe gelindeki vatandaşlar, evlerindeki elektrikli eşyaları, cam atıkları, kağıt karton atıklarını, plastik ve metal atıklarını, tekstil eşyalarını, bitkisel atık yağlarını ve pil atıklarını, mobil atık getirme merkezlerine getirerek geri dönüşüme katkı sunabilecek.

SAYILARI ARTACAK

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, yeni bırakılan mobil atık getirme merkezlerinin lokasyonları ise şu şekilde; Özgürlük Mahallesi Çayırova Belediyesi Hizmet Binası Önü, Emek Mahallesi Şehit İlhan Küçüksolak Parkı Yanı, Akse Mahallesi Güzeltepe Ortaokulu Karşısı, Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mobil atık getirme merkezi sayılarının önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği belirtildi.

Yeni bırakılan 4 merkezle beraber, ilçe genelinde sayıları 10'a yükselen mobil atık getirme merkezlerinin yerleri ise şu şekilde;

1-Akse Mahallesi 526. Sokak Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Önü

2-Akse Mahallesi Çağdaşkent Sitesi 1. Etap A4 Blok Önü

3-Akse Mahallesi 452. Sokak Güzeltepe Ortaokulu Karşısı

4-Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi ENG Park Sitesi yanı

5-Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi-Yunus Ergüz İlkokulu yanı

6-Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi-Diş Hastanesi Karşısı

7-Cumhuriyet Mahallesi Mutlu Sokak-Şehit Ali Atik Camii Önü

8-Emek Mahallesi 12/2 Sokak-Şehit İlhan Küçüksolak Parkı Yanı

9-Özgürlük Mahallesi 219. Sokak-Belediye Bahçesi

10-Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi-Şelale Park Önü