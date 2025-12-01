Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk maçında son lig şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek lige müthiş bir başlangıç yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Sahada sergilediği istekli oyun ve üstün performansla dikkat çeken Gebze temsilcisi, güçlü rakibi karşısında aldığı bu galibiyetle sezona moral depoladı.

Karşılaşmada ortaya koyduğu mücadele ile alkış alan Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, maç boyunca oyun disiplinini koruyarak taraftarlarına keyifli bir mücadele izlettirdi.

PENDİK MAÇINA DAVET

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ligin ikinci haftasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 7 Aralık Pazar günü saat 12.00'de Metin Oktay Stadından oynanacak karşılaşma için tüm Gebzeliler tribünlere davet edildi.

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, taraftar desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Takımımıza güç katmak için tüm hemşehrilerimizi maçımıza bekliyoruz' çağrısında bulundu.