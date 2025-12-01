Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Semt Konakları'nda eğitim gören öğrenciler arasında Satranç Turnuvası yapıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konakları öğrencileri, yoğun geçen eğitim öğretim faaliyetlerinin stresini, sportif faaliyetlerle üzerlerinden atıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerine gelen öğrencilere, okul derslerine desteğin yanı sıra sosyal bir birey olgusunu taşımaları, yeni yetenekleri keşfetmeyi ve ilgi alanlarını genişletmeyi amaçlayarak, her ay bir eğitim merkezinde bir turnuva gerçekleştiriliyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk etkinlik ise Santranç Turnuvası oldu. Hafta sonu Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde gerçekleşen Santraç Turnuvası elemelerine yaklaşık 300 öğrenci katılım sağladı.

Elemelerde 12 öğrenci finallere kalarak, ilk 3' e giren 6 öğrenciye para ödülü verildi. Ayrıca elemelere katılan tüm öğrencilere ikramlar yapıldı.